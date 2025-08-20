Zed Industries, Urheber des leistungsstarken Open-Source-Code-Editors Zed, gab heute bekannt, 32 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Führung von Sequoia Capital gesammelt zu haben, womit sich die Gesamtfinanzierung auf über 42 Millionen US-Dollar erhöht. Durch die Investition wird die Entwicklung neuer Funktionen beschleunigt werden, die eine Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und KI-Agenten direkt im Code ermöglichen.

Kontextuelles und kollaboratives Coding für das Zeitalter der KI

Zed realisiert persistente, kontextbezogene Konversationen, die direkt mit dem Code gekoppelt sind. Im Gegensatz zu Git, das die Zusammenarbeit durch Commits und Branches ermöglicht, bei dem die Entwickler jedoch zwischen den Commits alleine arbeiten, werden beim Ansatz von Zed aktuelle Diskussionen und Entscheidungen mithilfe von Permalinks auf Zeichenebene erfasst, die auf konfliktfreien replizierten Datentypen (conflict-free replicated data types, CRDTs) basieren.

"Wir arbeiten an der Entwicklung grundlegend verbesserter Primitive für die kollaboratives Coding, die es ermöglichen werden, direkt innerhalb der IDE mit Teamkollegen und Agenten zu kommunizieren", so Nathan Sobo, CEO und Mitbegründer von Zed. "Durch die dauerhafte Verlinkung von Konversationen mit bestimmten Abschnitten des Codes über Permalinks auf Zeichenebene können wir Codebasen in mehrdimensionale Kontextquellen verwandeln, anhand derer die Entstehung jeder einzelnen Codezeile nachvollziehbar wird."

"Die Zukunft der Softwareentwicklung ist die Zusammenarbeit, sowohl mit anderen Menschen als auch mit KI-Agenten. Zed leistet hier mit der Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur Pionierarbeit, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen", so Sonya Huang, Partner bei Sequoia Capital. "Ihr Ansatz für kontextbezogenes Coding bedeutet einen fundamentalen Wandel bei der Zusammenarbeit von Entwicklern mit KI-Agenten. Wir freuen uns sehr, die Mission von Zed zu unterstützen, die Entwicklung von Software grundlegend zu verändern."

Von Grund auf im Hinblick auf Zusammenarbeit entwickelt

Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die den VS Code von Microsoft geforkt und mit KI-Funktionen versehen haben, wurde Zed von vornherein im Hinblick auf Zusammenarbeit entwickelt. Der Editor, der auf einer ultraschnellen Rust-Codebasis mit GPUI, einem vom Zed-Team entwickelten GPU-beschleunigten UI-Framework, basiert, ermöglicht eine nahtlose Interaktion zwischen Menschen und KI-Agenten. Nach der Veröffentlichung als Open-Source-Software im Jahr 2024 ist Zed schnell gewachsen und konnte mittlerweile 1.100 Mitwirkende und mehr als 150.000 aktive Entwickler gewinnen.

Über Zed

Zed ist ein Open-Source-Multiplayer-Code-Editor, der von Grund auf in Rust entwickelt wurde und auf maximale Performance ausgelegt ist. Zed wurde von den Entwicklern von Atom und Electron mit dem Ziel ins Leben gerufen, Softwareentwicklung angenehm, schnell und kollaborativ zu gestalten.

