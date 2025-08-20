Ethereum kämpft um 5.000 Dollar Marke nach Rückfall unter wichtigen Support

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, hat eine beeindruckende Rallye hinter sich und erreichte kürzlich mit $4.791 fast sein bisheriges Allzeithoch. Nach einer Korrektur auf etwa $4.196 stellt sich nun die Frage, ob der Kurs in den kommenden Wochen die psychologisch wichtige Marke von $5.000 erreichen kann oder ob weitere Rücksetzer bevorstehen.

Technische Herausforderungen nach Verlust der 4.200 Dollar Marke

Die Ethereum-Bullen stehen aktuell vor einer Herausforderung, nachdem der wichtige Support-Bereich bei $4.200 verloren ging. Für einen erneuten Angriff auf das Allzeithoch ist es entscheidend, dieses Unterstützungsniveau zurückzuerobern. Sollte dies gelingen, könnte ETH in den kommenden Tagen eine V-förmige Erholung durchlaufen und möglicherweise bald wieder an der $4.800-Marke kratzen.

Gelingt es jedoch nicht, wieder positives Momentum aufzubauen und die $4.200-Marke zurückzuerobern, könnte sich die Korrektur bis auf $4.000 fortsetzen. Bei einem Rückfall unter diese Marke würde eine noch größere Korrektur in Richtung $3.800 drohen, was mittelfristig ein negatives Signal für Ethereum darstellen würde.

Positive Katalysatoren könnten Durchbruch über Allzeithoch ermöglichen

Sollte es zu unvorhersehbaren positiven Entwicklungen für den Kryptomarkt kommen - sei es makroökonomisch, politisch oder durch krypto-intrinsische Faktoren - könnte das nötige Kaufvolumen aufgebracht werden, um ETH über sein bisheriges ATH zu katapultieren. Wenn dieser Widerstandsbereich überwunden wäre, könnte es dann schnell zu einer Fortsetzung der Rallye auf weit über $5.000 kommen.

Im Angesicht des eingeschränkten kurzfristigen Aufwärtspotenzials und der unsicheren technischen Situation interessieren sich viele Anleger heute jedoch eher für Investitionsalternativen in jüngere Kryptowährungen mit größerem Wachstumspotenzial. Dies erklärt das steigende Interesse an Projekten, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden.

