Fast alle Forscher:innen sehen in 3I/Atlas einen interstellaren Kometen, der durch unser Sonnensystem rast. Nur einer nicht: Der Harvard-Astrophysiker Avi Loeb ist überzeugt, dass es sich um ein Alien-Raumschiff handeln könnte -Â und präsentiert neue Belege. Am 1. Juli 2025 hatte das astronomische Frühwarnsystem Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) mit 3I/Atlas das erst dritte interstellare Objekt entdeckt -Â wahrscheinlich ein Komet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
