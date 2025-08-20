Die Nervosität an den US-Börsen nimmt zu. Nach einem schwachen Vortag gerieten die Kurse auch am Mittwoch erneut unter Druck. Vor allem der Technologiesektor stand im Fokus der Verkäufer. Während Anleger bei den hochgelaufenen KI-Werten Kasse machten, sorgten die Protokolle der US-Notenbank Fed für zusätzliche Unsicherheit.Der Nasdaq musste mit einem Minus von 0,7 Prozent die deutlichsten Verluste hinnehmen. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,2 Prozent nach, während sich der Dow Jones Industrial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
