DJ NACHBÖRSE/XDAX +-% auf ..... Pkt - Nfon unter Druck

DOW JONES--Nfon sind am Mittwoch nachbörslich unter Druck geraten. Der Anbieter von Businesskommunikation hatte am frühen Abend den Ausblick gesenkt - basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das erste Halbjahr und der aktuellen Einschätzung des Marktumfelds. Die mittelfristigen Ziele wurden aber bestätigt. Auf Tradegate ging es für die Aktie um rund 5 Prozent nach unten.

Rund 1 Prozent höher gestellt wurden Eurokai Vorzüge. Das Logistikunternehmen hatte die Prognose für das Konzernergebnis 2025 etwas angehoben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.301 24.277 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.