Krypto-News: 500 Bio. USD strömen laut Experten bald in 4-Bio-USD-Industrie

Mittlerweile hat die Kryptoindustrie eine Marktkapitalisierung in Höhe von rund 4 Bio. USD erreicht. Allerdings wird bald laut Einschätzung des Finanzexperten Cem Karsan deutlich mehr Liquidität im Umfang von 500 Bio. USD in unkorrelierte Assets wie Kryptowährungen fließen. Was er genau erwartet und dies für den Krypto-Markt bedeutet, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Unkorrelierte Assets gewinnen an Bedeutung

Der renommierte Volatilitätstrader und Gründer von Kai Volatility Advisors Cem Karsan hat in einem seiner neuesten Interviews auf die große Diskrepanz der globalen Assets im Umfang von 500 Bio. USD und den unkorrelierten Assets mit 14 Bio. USD verwiesen.

So würden die 500 Bio. USD aus Aktien, Anleihen, Private Equity, Private Credit und Aktien den 14 Bio. USD aus Kryptowährungen, Edelmetallen, strukturierten Produkten und Hedgefonds gegenüberstehen.

Zudem zeigt der Finanzexperte die großen Wertzuwächse der unkorrelierten Assets in der letzten Zeit auf. So sei die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen über die vergangenen 3 Jahre von 1 Bio. USD auf mittlerweile 3 Bio. USD gestiegen.

https://twitter.com/Redeyeforecast/status/1958086226558198186

Von den Edelmetallen im Umfang von 22 Bio. USD würden laut Karsan 17 Bio. USD nicht gehandelt werden. Darüber hinaus wurde das investierte Geld um den Faktor 5 gesteigert. Ebenso sei bei den Hedgefonds ein Anstieg von 2 ½ Bio. USD auf 4 Bio. USD und bei den strukturierten Assets von 0,5 Bio. USD auf 2 Bio. USD feststellbar.

Insgesamt kam es bei den unkorrelierten Assets somit zu einem Zuwachs von 4 Bio. USD auf mittlerweile 14 Bio. USD. Jedoch wird dies seiner Einschätzung nach erst der Anfang sein, da in den kommenden Jahren noch mit weiteren Anstiegen zu rechnen ist.

Jetzt frühzeitig in unkorrelierte Assets investieren!

Blase wird Platzen und unkorrelierte Assets explodieren

Karsan erwähnte auch, dass er zu Beginn des Jahrtausends nie geglaubt hätte, dass nochmal solche Bewertungen erreicht werden. Zwar ist er von weiteren Blasen ausgegangen, jedoch keiner im Umfang von Dotcom, als der Nasdaq 92 % seines Wertes verlor und 98 % der Tech-Start-ups bankrottgegangen sind.

Seiner Einschätzung nach wird es auch dieses Mal passieren und es sei nur noch die Frage: wann. Dennoch gesteht er ein, dass der Markt vorerst noch einmal etwas weiter steigen kann, was in der Tech-Bubble 1 ½ Jahre waren.

https://twitter.com/zerohedge/status/1958167415688216780

Außerdem verweist Karsan auf die Äußerungen von Sam Altman, welcher diese Woche ebenfalls von einer KI-Blase sprach, wobei dies der Narrativ war, der die Märkte in der letzten Zeit hauptsächlich angetrieben hat. Dabei beruft er sich vermutlich auf eine Studie vom MIT, nach der 95 % der KI-Unternehmen keine Gewinne erwirtschaften oder messbare positive Effekte erzielen.

Damals in der Dotcom-Blase waren die USA laut Karsan auch noch deutlich besser aufgestellt, da man davon ausging, dass sie ewig Weltmacht sein und Frieden herrschen werde. Darüber hinaus wurden die Zinsen gesenkt, während wir nun schon einen Großteil hinter uns hätten. Zudem würde China inzwischen Weltmacht werden.

Zwar könnte es noch Jahre bis zum Platzen der Blase dauern, jedoch würden dann die 500 Bio. USD ebenfalls einen Ausgang aus dem System suchen und in die unkorrelierten Assets strömen, die mit 14 Bio. USD bewertet werden. Dies würde dann bei diesen zu explodierenden Preisen führen.

Jetzt unkorrelierte Assets entdecken und sparen!

Bitcoin kann jetzt die nächste Finanzinfrastruktur bereitstellen

Das hohe Wachstum für Bitcoin kann sich allerdings nur dann vollends entfalten, wenn seine Infrastruktur dafür auch technologisch ausgelegt wurde. Bisher erreicht die Basischain nur 7 Transaktionen pro Sekunde und veranschlagt Gebühren in Höhe von meist mehr als 1 USD, wobei sich vor allem ersterer Aspekt als ein Nadelöhr darstellt.

Aus diesem Grunde wurde die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung und -App-Schicht Bitcoin Hyper gestartet. Diese macht sich die hervorragende Skalierbarkeit von Solana zunutze, die theoretisch auf eine unendliche Bandbreite kommt und nur Gebühren von unter 1 Cent verlangt. All dies ist zudem in weniger als 100 ms möglich.

Damit vereinen sich Kosteneffizienz, Bandbreite und Geschwindigkeit mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin, da die Layer-2 direkt auf der Basischain aufbaut und Bitcoin einbindet. Somit kann BTC für dezentrale Anwendungen, DeFi-Renditen, Games, KIs und mehr genutzt werden.

Noch kann der HYPER-Token über den Presale nach einer Finanzierungssumme in Höhe von 10,96 Mio. USD erworben wird. Der Coin wird noch für die nächsten 24 Stunden rabattiert für 0,012765 USD offeriert. Zudem lässt er sich für 101 % pro Jahr staken, wobei die Rendite dynamisch an die gestakten Coins angepasst wird.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.