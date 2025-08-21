Die neue Integration verknüpft Mobil- und Web-Käufe, um Spieleentwicklern, die den Xsolla Web Shop nutzen, echte LTV- und ROAS-Messungen zu ermöglichen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei Markteinführung, Wachstum und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt eine neue, auf Mobilgeräte ausgerichtete Server-to-Server-Integration (S2S) mit Adjust bekannt, dem weltweit führenden Anbieter von Mess- und Analyselösungen für Mobilgeräte. Diese strategische Partnerschaft befähigt Entwickler von Handyspielen dazu, präzise plattformübergreifende Leistungsdaten zu erfassen, indem sie die Lücke zwischen mobilen Marketingmaßnahmen und Käufen im Xsolla Web Shop schließt.

(Graphic: Xsolla)

Immer mehr Entwickler nutzen Webshops, um über die herkömmlichen App-Stores hinaus zusätzliche Umsätze durch den Direktvertrieb an den Endkunden zu erzielen. Die Messung des Gesamtwerts dieser plattformunabhängigen Transaktionen wird somit zur kritischen Herausforderung. Mit der neuen S2S-Integration von Xsolla und Adjust erhalten Entwickler nun eine vollständige Sicht auf die Performance ihrer Kampagnen und können Käufe im Webshop präzise als In-App-Events zuordnen. Diese nahtlose Verknüpfung liefert einen umfassenden Überblick über die Effektivität von Kampagnen, den Return on Advertising Spend (ROAS) und den Lifetime Value (LTV), sodass Entwickler die Performance optimieren und den langfristigen Umsatz optimieren können.

Die Xsolla Web Shop Adjust S2S Integration bietet Entwicklern:

Präzise Verfolgung von Webshop-Einkäufen als Teil der Mobile User Journey

Zuordnung von Umsätzen zu Akquisitions- und Reaktivierungskampagnen

Umfassendes Verständnis des LTV aus In-App- und Web-Transaktionen

Über den Xsolla Web Shop getätigte Käufe werden als Server-zu-Server-Ereignisse an Adjust gesendet und anschließend der entsprechenden mobilen Installationsquelle oder Reaktivierungskampagne zugeordnet. Auf diese Weise können Entwickler genau nachvollziehen, wie erfolgreich ihre Strategien zur Nutzerakquise in App Stores und darüber hinaus sind.

"Mit über 600 gestarteten mobilen Webshops haben wir die Nachfrage nach umsetzbaren Erkenntnissen, die Webkäufe mit mobilen Aktivitäten verknüpfen, hautnah miterlebt", so Berkley Egenes, Chief Marketing and Growth Officer bei Xsolla. "Diese Transparenz wird durch unsere S2S-Integration mit Adjust ermöglicht. Sie verschafft den Mobile-Teams die nötige Klarheit, um die Performance des Xsolla Web Shops sicher zu skalieren."

"Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Entwicklern die erforderlichen Tools an die Hand zu geben, um ihren Erfolg zu messen, wo auch immer er stattfindet", so Andrey Kazakov, CEO bei Adjust. "Durch die Integration mit dem Xsolla Web Shop über eine nahtlose S2S-Einrichtung ermöglichen wir eine vollständige Übersicht über die Customer Journey der Spieler über alle Plattformen von der Installation bis zum Kauf."

Erfahren Sie mehr über die S2S-Integration für Xsolla Web Shop und Adjust unter: https://xsolla.blog/cross-platform-data-with-adjust-s2s-integration.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Adjust

Adjust ist eine führende Plattform für mobile Marketinganalysen, die Marken durch erweiterte Messungen, Attribution und Automatisierung zu Wachstum verhilft. Mit seiner globalen Präsenz und seinem Datenschutz-First-Ansatz hilft Adjust Tausenden von Unternehmen, die Wirkung ihrer Kampagnen zu verstehen und das Benutzererlebnis zu optimieren.

Erfahren Sie mehr unter adjust.com.

