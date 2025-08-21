Neue Einrichtung unterstützt das weitere Wachstum von FlightSafety und die zunehmende Bedeutung Arizonas als führender Standort für die Luftfahrtindustrie

FlightSafety International, ein weltweit führender Anbieter von Flugtraining, gab heute die Erweiterung seiner Aktivitäten in Arizona durch den Bau eines neuen 100.000 Quadratfuß großen Lernzentrums in Mesa bekannt. Diese Erweiterung ist Teil der umfassenden Wachstumsstrategie von FlightSafety, die auf der langjährigen Präsenz des Unternehmens im Bundesstaat Arizona durch sein Tucson Learning Center aufbaut und das wachsende Netzwerk von Flaggschiff-Schulungszentren in den USA und weltweit erweitert. Die neue Einrichtung in Mesa wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Flugtrainings gerecht zu werden, und spiegelt das kontinuierliche Engagement von FlightSafety für die Verbesserung der Flugsicherheit und -bereitschaft wider.

Der Spatenstich ist für Oktober 2025 geplant, die Eröffnung des Zentrums wird für Anfang 2028 erwartet.

"Diese Erweiterung spiegelt das kontinuierliche Wachstum von FlightSafety und die langfristigen Investitionen in die Zukunft der Flugausbildung und -sicherheit wider", sagte Barbara Telek, Präsidentin von FlightSafety International. "Angesichts der steigenden globalen Nachfrage skalieren wir unsere Aktivitäten, um unsere Kunden zu unterstützen und die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Vorbereitung zu gewährleisten. Das neue Mesa Learning Center stärkt unsere Fähigkeit, erstklassige Schulungen anzubieten und gleichzeitig die Beschäftigten in der Luftfahrtbranche in Arizona und in der gesamten Branche zu unterstützen."

Die Einrichtung in Mesa wird Vollflugsimulatoren und moderne Trainingsgeräte umfassen und Platz für Piloten, Wartungstechniker und Kabinenpersonal bieten. Das Zentrum ist so konzipiert, dass es im Laufe der Zeit erweitert werden kann, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Das Mesa Learning Center wird voraussichtlich starke wirtschaftliche Vorteile für die Region bringen. Nach der Eröffnung und mit zunehmendem Betrieb sollen etwa 100 Arbeitsplätze geschaffen werden, wobei im Laufe der Zeit weiteres Wachstumspotenzial besteht. Neben der direkten Schaffung von Arbeitsplätzen wird erwartet, dass das Zentrum jedes Jahr Tausende von Luftfahrtfachleuten zu Schulungszwecken in die Region lockt, was den lokalen Hotels, Restaurants und Dienstleistern messbare Einnahmen aus dem Tourismus und Geschäftsreisen bescheren wird.

"Die Entscheidung von FlightSafety, in Mesa zu expandieren, ist ein großer Gewinn für unsere Region", sagte Regina Antone, Vizegouverneurin der Gila River Indian Community und Vorstandsvorsitzende der Mesa Gateway Airport Authority. "Dieses Projekt wird bedeutende wirtschaftliche Auswirkungen haben und die Führungsposition von Mesa in der globalen Luftfahrtlandschaft stärken."

Arizona spielt eine wichtige Rolle in der Luftfahrtindustrie und verfügt über eine starke Präsenz von Fertigungs-, Ingenieurs- und Dienstleistungsunternehmen im gesamten Bundesstaat. Die Region unterstützt ein wachsendes Ökosystem für Innovationen und Aktivitäten in der Luft- und Raumfahrt und bietet damit die ideale Grundlage für die jüngste Expansion von FlightSafety. Die robuste Infrastruktur und die strategisch günstige Lage im Südwesten bieten Komfort und eine gute Anbindung an wichtige Luftverkehrsknotenpunkte.

"Mesa ist stolz darauf, FlightSafety in unserer Gemeinde willkommen zu heißen", sagte Mark Freeman, Bürgermeister von Mesa. "Diese Einrichtung wird nicht nur Luftfahrtfachleuten aus aller Welt dienen, sondern auch Mesa als eine Stadt präsentieren, in der Innovation, hervorragende Ausbildung und wirtschaftliches Wachstum Hand in Hand gehen."

Diese Ankündigung ist der jüngste Schritt in der strategischen Wachstumsinitiative von FlightSafety, den Zugang zu erstklassigen Luftfahrttrainings zu erweitern und gleichzeitig die Gemeinden zu unterstützen, in denen das Unternehmen tätig ist.

