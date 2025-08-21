Mainz (ots) -Es war ein großes Versprechen der damaligen Bundeskanzlerin: "Wir schaffen das": Die drei Worte von Angela Merkel aus dem Sommer 2015 erregen bis heute viele Gemüter. In den Jahren 2015 und 2016 nahm Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende auf. Zehn Jahre später geht die SWR Story der Frage nach, was denn seither geschafft wurde - und wie gut die Integration geflüchteter Menschen im Südwesten gelungen ist.Ob sich Merkels Ausspruch bewahrheitet hat - dazu gibt es politischen Streit und viele Meinungen. Doch wie sieht es konkret aus in den Kommunen im Südwesten? Für diesen Film machen sich die Autoren Kai Diezemann und Thomas Schneider auf die Suche nach belastbaren Zahlen zu den Themen Unterbringung, Arbeit und Schule. Und sie suchen Menschen auf, die vor zehn Jahren in verschiedenen Rollen mit dem Thema verbunden waren: als Flüchtlinge, als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, als Kommunalpolitiker, die sich den Herausforderungen der Migration stellen mussten und müssen. Einige von ihnen hat der SWR über viele Jahre begleitet - in diesem Film ziehen sie Bilanz, wie sich ihre Haltung zu "Wir schaffen das" seit 2015 verändert hat.Anschließend ist der Film in der ARD Mediathek zu sehen.Foto auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewsletter&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C34bf4e45bd2d4726729808d936f3e866%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637601243466526691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gk0Qs5p3aD1uPVkWwVEkcDlkDe3pn4XhrlcCOwPqTiQ%3D&reserved=0)Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6100993