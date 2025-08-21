DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu ökonomischen Risiken/USA:

"Dass die USA sich so viel Macht und Willkür gegenüber anderen Ländern herausnehmen können, hat drei Gründe. Einmal ist vor allem Europa immer noch auf den militärischen Schutz der USA angewiesen, auch wenn der weniger glaubwürdig ist als früher. Der noch wichtigere Grund ist, dass die USA der größte Importmarkt der Welt sind. In einer Weltwirtschaft, wo Krisen eher von zu wenig Nachfrage als von zu wenig Angebot ausgelöst werden, ist das ein enormes Machtpotenzial. Es hängt allerdings davon ab, ob die USA ihre Importe weiter mit Schulden finanzieren können. Das sieht bisher so aus, ist aber nicht mehr so selbstverständlich wie früher. Europa hat bisher keine Antwort auf die Herausforderung der USA gefunden. Ganz allein freie Marktwirtschaft betreiben, wenn der wichtigste Handelspartner das nicht tut, ist schwierig. Dem Beispiel der USA zu folgen, wäre töricht. Es ist schwierig, einen Weg dazwischen zu finden. Und verlangt vor allem den Zusammenhalt aller demokratischen Kräfte."/yyzz/DP/nas