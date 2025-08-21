Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Vielen von uns ist wahrscheinlich gar nicht klar, wie lebensbedrohlich eine Blutvergiftung ist und dass sie unbehandelt zum Tod führen kann. Wie man die Anzeichen einer Sepsis erkennt, und was dann zu tun ist, weiß Marco Chwalek:Sprecher: Eine Sepsis - wie Fachleute eine Blutvergiftung nennen - kann jede und jeden von uns treffen und innerhalb weniger Stunden oder Tage lebensbedrohlich werden. Sie wird oft durch Bakterien, aber auch durch Viren verursacht und betrifft häufig ältere Menschen. Die Anzeichen einer Sepsis zu erkennen, kann also überlebenswichtig sein, erklärt uns Birgit Ruf vom Apothekenmagazin Senioren Ratgeber:O-Ton Birgit Ruf: 21 sec."Eine Sepsis ist die schwerste Form einer Infektion, etwa einer Lungenentzündung oder eines Harnwegsinfektes. Gerade Ältere bemerken diese aber nicht immer. Wenn es dann zu Blutdruckabfall, Herzrasen, Fieber oder Schüttelfrost kommt, sollte man auch an eine Sepsis denken. Das ist ein Notfall wie Herzinfarkt und Schlaganfall auch."Sprecher: Sollte man gleich etwas tun oder erstmal abwarten, wie sich der Verlauf der Sepsis entwickelt?O-Ton Birgit Ruf 14 sec."Nicht abwarten, sondern rufen Sie den Rettungsdienst. Wählen Sie die 112. Schildern Sie die Symptome und erwähnen Sie auch die Infektion. Je früher eine Sepsis erkannt und behandelt wird, desto besser sind die Chancen, sie zu überleben."Sprecher: Das hört sich hochgefährlich an. Kann man denn einer Sepsis nicht einfach vorbeugen?O-Ton Birgit Ruf: 19 sec."Einen direkten Schutz gibt es nicht, aber das Risiko für eine Infektion lässt sich mindern: etwa durch Händewaschen, Händedesinfektion und Lebensmittelhygiene. Auch Impfungen gegen Grippe, Covid-19 oder Pneumokokken schützen vor Infektionen, sodass es gar nicht erst zu einer Blutvergiftung kommen kann."Abmoderation: Fassen wir noch einmal zusammen: Unbehandelt führt eine Sepsis fast immer zum Tod. Darum ist es enorm wichtig, unverzüglich zu handeln und den Rettungsdienst unter 112 anzurufen, berichtet der Senioren Ratgeber.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.de PressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6100997