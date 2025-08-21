Die MultiBank Group, die weltweit größte Institution für Finanzderivate, hat einen strategischen Rückkauf und ein Burn-Programm für ihren $MBG Utility Token angekündigt. Die Maßnahme wird durch die starken Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025, in dem ein Umsatz von 209 Millionen US-Dollar (ein Anstieg von 20 gegenüber dem Vorjahr) und ein Gewinn von 170 Millionen US-Dollar erzielt wurden, gestützt und soll die Knappheit erhöhen sowie den langfristigen Wert für Inhaber des $MBG-Tokens steigern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250820100437/de/

Under the program, $MBG will be repurchased from the open market and permanently removed from circulation. The framework projects up to $58.2 million in buybacks within the first year and a cumulative $440 million over the initial five years. The Group describes the initiative as both a celebration of its H1 results and a gesture of gratitude to its worldwide client base.

Seit seiner Einführung am 22. Juli auf MultiBank.io, MEXC, Gate.io und Uniswap hat der $MBG-Token seinen Kurs mehr als versiebenfacht und ist zu einem der weltweit meistbeachteten Token geworden.

Im Rahmen des Programms werden $MBG vom öffentlichen Markt zurückgekauft und dauerhaft aus dem Umlauf gezogen. Das Programm sieht einen Rückkauf in Höhe von bis zu 58,2 Millionen US-Dollar im ersten Jahr und insgesamt 440 Millionen US-Dollar in den ersten fünf Jahren vor. Die Unternehmensgruppe beschreibt die Initiative sowohl als Würdigung ihrer Ergebnisse im ersten Halbjahr als auch als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber ihrer weltweiten Kundenbasis.

"Dies ist unsere Art, unseren Kunden und unserer Community für ihr Vertrauen zu danken", so Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group. "Wir haben uns eine solide Basis im traditionellen Finanzwesen aufgebaut, und die schnelle Akzeptanz unseres $MBG-Tokens beweist, dass wir auch im Bereich der digitalen Vermögenswerte eine führende Rolle einnehmen können. Dabei ist das Token-Burn-Programm erst der Anfang, weitere große Ankündigungen folgen in Kürze."

Der $MBG-Token unterstützt das Vier-Säulen-Ökosystem von MultiBank:

MultiBank TradFi : Das traditionelle CFD-Powerhouse der Unternehmensgruppe, das im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 362 Millionen US-Dollar erzielte, ermöglicht es Tradern, $MBG mit reduzierten Gebühren und erweiterten Plattformfunktionen zu nutzen.

: Das traditionelle CFD-Powerhouse der Unternehmensgruppe, das im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 362 Millionen US-Dollar erzielte, ermöglicht es Tradern, $MBG mit reduzierten Gebühren und erweiterten Plattformfunktionen zu nutzen. MEX Exchange (institutionelles ECN): Dabei handelt es sich um ein für institutionelle Investoren geeignetes hybrides ECN für Devisen und Kryptowährungen für Schwellenländer mit einem Volumen von 23,7 Milliarden US-Dollar. $MBG automatisiert die Abwicklung, reduziert das Gegenparteirisiko und ermöglicht auf Smart Contracts basierende Margin und Delivery versus Payment (DvP).

Dabei handelt es sich um ein für institutionelle Investoren geeignetes hybrides ECN für Devisen und Kryptowährungen für Schwellenländer mit einem Volumen von 23,7 Milliarden US-Dollar. $MBG automatisiert die Abwicklung, reduziert das Gegenparteirisiko und ermöglicht auf Smart Contracts basierende Margin und Delivery versus Payment (DvP). MultiBank.io (Krypto-Börse): Die Plattform ist in mehreren Gerichtsbarkeiten, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien, reguliert und bietet sowohl Spot-Trading als auch gehebelten Handel an. Mit dem $MBG-Token profitieren Nutzer von reduzierten Kosten sowie zusätzlichen Funktionen wie Zugang zum Launchpad, Staking und Möglichkeiten zur Token-Beteiligung.

Die Plattform ist in mehreren Gerichtsbarkeiten, darunter den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien, reguliert und bietet sowohl Spot-Trading als auch gehebelten Handel an. Mit dem $MBG-Token profitieren Nutzer von reduzierten Kosten sowie zusätzlichen Funktionen wie Zugang zum Launchpad, Staking und Möglichkeiten zur Token-Beteiligung. MultiBank.io RWA: Dieser Geschäftsbereich, der auf der Layer-1-Blockchain von Mavryk aufbaut, ist aus der bislang größten Real-World-Asset (RWA)-Tokenisierungsinitiative hervorgegangen, einem Immobiliengeschäft mit MAG Lifestyle Development im Wert von 3 Milliarden US-Dollar. Inhaber von $MBG erhalten Rabatte auf Gebühren und frühzeitigen Zugang zu Projekten.

Gemeinsam treiben diese vier Säulen die Expansion von MultiBank voran und diese Dynamik spiegelt sich auch in der wachsenden Community der Unternehmensgruppe wider: mittlerweile umfasst diese mehr als 396.000 Mitglieder auf Telegram und über 280.000 Follower auf den X-Kanälen. Mit über zwei Millionen Kunden, mehr als 17 Finanzlizenzen auf fünf Kontinenten und einer makellosen Compliance-Bilanz seit 2005 baut die MultiBank Group ihre Blockchain- und DeFi-Infrastruktur weiter aus, um in den kommenden Monaten weitere wertschöpfungsorientierte Initiativen auf den Weg zu bringen.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die 2005 in Kalifornien, USA, gegründete MultiBank Group ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate. Die Unternehmensgruppe hat inzwischen über 2 Millionen Kunden in mehr als 100 Ländern, verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar und bietet eine breite Palette an Brokerage- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Sie ist bekannt für innovative Handelslösungen, strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen herausragenden Kundenservice und wird von mehr als 17 führenden Finanzbehörden auf fünf Kontinenten reguliert. Die mehrfach ausgezeichneten Plattformen ermöglichen einen Hebel von bis zu 500:1 für Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group erhielt zudem über 80 internationale Auszeichnungen für exzellente Trading-Dienstleistungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250820100437/de/

Contacts:

Yazan Shakfeh

Global Head of Marketing

mohammad.shakfeh@multibankfx.com