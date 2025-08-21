EQS-News: Multitude AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Multitude AG verzeichnet starkes Gewinnwachstum im ersten Halbjahr und ist zuversichtlich für den weiteren Verlauf von 2025 (News mit Zusatzmaterial)



21.08.2025 / 07:00 CET/CEST

Multitude AG verzeichnet starkes Gewinnwachstum im ersten Halbjahr und ist zuversichtlich für den weiteren Verlauf von 2025 Zug, 21 August 2025 - Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet ("Multitude", "Unternehmen" oder "Gruppe"), hat ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Diese spiegeln erneut die positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen wider: Consumer Banking (Ferratum), SME Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Kennzahlen in Mio. EUR H1 2025 H1 2024 % change Umsatzerlöse 133.4 128.8 +3.5 Zinserträge 128.0 128.8 (0.6) Nettozinsertrag 106.3 110.2 (3.5) Provisions- und Gebühreneinnahmen 4.5 - - Periodenergebnis 14.2 7.3 +95.2 Im ersten Halbjahr 2025 setzte Multitude seinen Wachstums- und Profitabilitätskurs weiter fort: Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz um 3,5 % auf 133,4 Mio. EUR (H1 2024: 128,8 Mio. EUR), während Forderungen gegenüber Kunden aus Krediten und Schuldverschreibungen , gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich um 22,2 % auf 852,1 Mio. EUR stieg. Die Provisions- und Gebühreneinnahmen aus der Vermittlung von Finanzdienstleistungen für Partnerunternehmen sowie aus Serviceleistungen für Dritte und aus Zahlungsdiensteistungen stiegen auf 5,3 Mio. EUR. Durch den starken Fokus auf die Verbesserung der Vermögensqualität sanken die Wertminderungen auf Kundenforderungen erheblich um 18,6 % auf 42,4 Mio. EUR (H1 2024: 52,1 Mio. EUR) und die Quote der Risikovorsorge für notleidende Kredite konnte auf 15,6 % reduziert werden - ein Beleg für die erfolgreiche Risikomanagementstrategie von Multitude. Infolgedessen hat sich der Nettogewinn der Gruppe von 7,3 Mio. EUR auf 14,2 Mio. EUR fast verdoppelt und verdeutlicht damit die Fähigkeit von Multitude für weiteres profitables Wachstum. Auch die Bilanzsumme des Unternehmens nahm zu: Verglichen mit 1.098,7 Mio. EUR zum Jahresende 2024 stieg sie um 13,8 % auf 1.250,9 Mio. EUR. Der Anstieg ist vor allem auf die Expansion des Kreditportfolios um 10,8 % sowie das Wachstum des Schuldverschreibungsportfolios um 17,1 % zurückzuführen. Das Eigenkapital des Konzerns beläuft sich auf 195,9 Mio. EUR, was einer Netto-Eigenkapitalquote von 23,0 % entspricht (einschließlich T2-Kapitalinstrumente). Beteiligungen und Partnerschaften - wie etwa mit der Lea Bank - zeigen ebenfalls positive Ergebnisse: Im ersten Halbjahr 2025 trug der Ergebnisanteil der Gruppe an ihren Beteiligungen 1,0 Mio. EUR zum Ergebnis vor Steuern bei. Darüber hinaus erhält Multitude Dividenden von Lea Bank in Höhe von 4 Mio. EUR. Positive Entwicklungen in allen drei Geschäftsbereichen Der Geschäftsbereich Wholesale Banking, der zu Beginn des Jahres 2024 den Geschäftsbetrieb aufgenommen hat, wächst weiterhin in den beiden Segmenten besicherte Kredite und Payment Solutions. Der Geschäftsbereich erzielte so ein profitables Wachstum: Während der Umsatz um 85,8 % von 5,1 Mio. EUR auf 9,6 Mio. EUR stieg, erhöhte sich das Kredit- und Investmentvolumen um 90,4 % auf 198,0 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 0,4 Mio. EUR nach -0,1 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch die anderen beiden Geschäftsbereiche von Multitude blicken auf eine positive Entwicklung und bestätigten damit den strategischen Fokus des Unternehmens auf ein plattformbasiertes, diversifiziertes Geschäftsmodell. Der Geschäftsbereich Consumer Banking steigerte sein Kreditvolumen auf 506,0 Mio. EUR, ein Anstieg um 9,3 % im Vergleich zum H1 2024, und erhöhte sein EBT um 16,5 % auf 17,4 Mio. EUR. Bei einem stabilen Umsatz, unterstreicht der Anstieg des EBT die verbesserte Kreditqualität und gesteigerte Effizienz des Geschäftsbereiches. Der Geschäftsbereich SME Banking (CapitalBox) erzielte mit einem Anstieg von 16,0 Mio. EUR auf 17,3 Mio. EUR erneut ein deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 7,8 % und verringerte den EBT-Verlust von 6,4 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR, was die Wirksamkeit der verbesserten Risikomanagement-Maßnahmen widerspiegelt. Neue Produktangebote und Potenzial für weiteres Wachstum "Die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 zeigen, dass unsere Bemühungen, im gesamten Unternehmen Synergien zu nutzen und die Effizienz zu steigern, Früchte tragen", kommentiert CEO Antti Kumpulainen. "So ist es uns gelungen, Risiken zu reduzieren und die Profitabilität zu steigern, ohne unser Wachstum zu beeinträchtigen. Auf Basis der Ergebnisse und des hohen Gewinnniveaus in den ersten sechs Monaten 2025 haben wir unsere Ergebnisprognose für den Nettogewinn für 2025, wie bereits mit unseren Q1-Zahlen kommuniziert, von 23 Mio. EUR auf eine Spanne von 24 bis 26 Mio. EUR angepasst. Wir sind auf Kurs, dieses Ziel zu erreichen. Diese beeindruckenden Zahlen zeigen, dass Multitude in allen Geschäftsbereichen weiterhin Wachstumschancen hat. Neue Angebote wie beispielsweise die Einführung von Kreditkarten in Deutschland oder Buy-Now-Pay-Later-Produkte in Finnland und Schweden belegen, dass neue Angebote die Chance haben, zusätzliches Wachstum zu generieren. Auch in Zukunft werden wir auf unsere drei strategischen Schwerpunkte setzen, um unser Umsatzwachstum zu beschleunigen und unsere Profitabilität zu verbessern: organisches Wachstum, Partnerschaften und M&A-Aktivitäten. Sie haben bereits im H1 2025 vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Das Ergebnis all unserer Bemühungen ist die Generierung von mehr Wert für unsere Aktionäre, was unter anderem durch den Anstieg des unverwässerten Ergebnisses je Aktie (EPS) um 179,3 % auf 0,56 EUR je Aktie im Jahresvergleich unterstrichen wird." Kontakt: Adam Hansson Tönning

Head of IR and Treasury

Tel: +46733583171

E-Mail: adam.tonning@multitude.com Über Multitude AG: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke "Ferratum"), SME Banking (Marke "CapitalBox") und Wholesale Banking (Marke "Multitude Bank"). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MULT" gelistet. www.multitude.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Multitude Group H1 2025 Report





