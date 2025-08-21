© Foto: Dall-EJPMorgan stuft den Online-Kreditgeber Upstart hoch und sieht trotz jüngster Rückschläge Chancen auf kräftige Gewinne. Die US-Investmentbank JPMorgan hat den Online-Kreditgeber Upstart Holdings von Neutral auf Overweight hochgestuft. Trotz einer gleichzeitigen Senkung des Kursziels von 93 auf 88 US-Dollar sieht Analyst Reginald Smith erhebliches Potenzial von rund 43 Prozent. Positive Makroaussichten geben Rückenwind Smith begründet die Hochstufung mit einem "günstigen makroökonomischen Umfeld". Stabile Kreditmärkte und mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed könnten vor allem etablierten Fintech-Kreditgebern zugutekommen. Innerhalb dieses Sektors sieht JPMorgan Upstart derzeit in …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE