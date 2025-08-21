EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

innoscripta mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025



21.08.2025 / 07:55 CET/CEST

München, 21. August 2025 - Die innoscripta SE (das "Unternehmen"; ISIN: DE000A40QVM8), ein führender Anbieter cloudba-sierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung & Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht ihren Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025.



Die innoscripta SE blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Das Unternehmen konnte Umsatz, Ergebnis und Kunden-anzahl weiter steigern:



• Kundenanzahl: 2,100 Kunden (H1/2024: 1,400 Kunden)

• Konzernumsatz: 44,10 Mio. € (H1/2024: 22,89 Mio. €) - +93 %

• Konzern-EBIT: 23,80 Mio. € (H1/2024: 10,47 Mio. €) - +127 %

• Konzern-EBIT Marge: 54% (H1/2024: 45%)

• Konzernergebnis nach Steuern: 15,99 Mio. € (H1/2024: 7,15 Mio. €) - +124 %



Das Wachstum wurde insbesondere durch die Optimierung digitaler Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Clusterix Plattform sowie den gezielten Ausbau von Skalierbarkeit und Effizienz erzielt. Die Kundenanzahl wuchs in den ersten 6 Monaten um 17% auf rund 2,100 Kunden, was einem Zuwachs von etwa 300 Kunden entspricht (31. 12. 2024: 1,800 Kunden). Parallel dazu stieg die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf 337 (H1/2024: 247) an.



Michael Hohenester, Founder und CEO von innoscripta, erklärt:

"innoscripta befindet sich weiterhin auf einem klaren und nachhaltigen Wachstumspfad - getragen von der hohen Nachfrage sowohl unserer Bestands- als auch unserer Neukunden. Das bestätigt die Stärke und Relevanz unserer Softwarelösung für deut-sche Unternehmen."



Alexander Meyer, Co-CEO und CFO, ergänzt:

"Im ersten Halbjahr ist es uns gelungen, den Konzernumsatz deutlich zu steigern und gleichzeitig das EBIT weiter zu verbessern - dank unseres konsequenten Fokus auf Effizienz und Kostendisziplin. Damit haben wir das beste Ergebnis in unserer Unterneh-mensgeschichte erzielt und unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 konsequent fortgesetzt."



Aktuell sieht das Unternehmen alle Voraussetzungen gegeben, dass sich das Geschäft konsequent entlang des langfristigen Wachstumspfades fortsetzt.



innoscripta SE wird heute, Donnerstag, den 21. August 2025 um 15 Uhr MESZ die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 in einer Präsentation vorstellen. Wenn Sie an der Teilnahme interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Investor Relations (ir@innoscripta.com), um die Zugangsdaten zu erhalten.



Der vollständige Konzernhalbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 steht in der Kategorie "Investoren" auf der Unternehmens-Website als Download zur Verfügung





Über innoscripta

Die innoscripta SE ist ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung & Entwicklung (F&E) in Deutschland. Mit der Plattform Clusterix unterstützt das Unternehmen über 2.100 Firmen bei der Antrag-stellung, Dokumentation und Verwaltung der steuerlichen Forschungszulage. Seit Mai 2025 ist innoscripta im Scale-Segment der Frankfurter Börse notiert (Ticker: 1INN).





