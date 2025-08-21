VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 21
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-20
|NL0009272749
|3790000.000
|347642243.75
|91.7262
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-20
|NL0009272756
|232000.000
|21553107.41
|92.9013
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-20
|NL0009272772
|513000.000
|37056065.27
|72.2340
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-20
|NL0009272780
|360000.000
|29883166.96
|83.0088
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-20
|NL0009690239
|7910404.000
|297506780.76
|37.6096
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-20
|NL0009690247
|2518390.000
|43222551.67
|17.1628
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-20
|NL0009690254
|2426537.000
|30199997.30
|12.4457
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-20
|NL0010273801
|2681000.000
|51160272.73
|19.0825
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-20
|NL0010731816
|778000.000
|65807257.08
|84.5852
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-20
|NL0011683594
|67500000.000
|3034204699.54
|44.9512
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-20
|NL0010408704
|29203010.000
|1017793592.98
|34.8524
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-20
|NL0009272764
|328000.000
|20426663.20
|62.2764
