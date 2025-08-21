Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi hat am Dienstag nachbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Daraufhin eröffnete die Aktie am Mittwoch zunächst tiefer, schloss aber letztlich +0,29% im Plus. Wie ist das Zahlenwerk einzuschätzen? Und ist die Aktie weiterhin ein Kauf? Umsatz- und Gewinnsprung Eine robuste Nachfrage nach Smartphones und eine starke Dynamik im E-Auto-Segment haben dem Unternehmen zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de