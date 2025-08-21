Auf der Gamescom in Köln stellen nicht nur Videospiel-Studios ihre neuen Spiele vor. Immer öfter sind auch staatliche Institutionen vor Ort, um Nachwuchs zu gewinnen. In diesem Jahr: der BND. Die Arbeit als Spion möchte der Bundesnachrichtendienst (BND) seinem potenziellen Nachwuchs mit einem Computerspiel schmackhaft machen. Bei der Kölner Messe Gamescom stellte die Behörde ein Spiel namens "BND Legenden - Operation Blackbox" vor. Dort können die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n