The following instruments on XETRA do have their first trading 21.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.08.2025
Aktien
1 CA9411883023 Water Ways Technologies Inc.
Anleihen
1 US161175CT95 Charter Communications Operating LLC
2 US161175CS13 Charter Communications Operating LLC
3 US278865BS86 Ecolab Inc.
4 US532457DE50 Eli Lilly and Company
5 DE000A4EFPS1 TRATON Finance Luxembourg S.A.
6 XS3163476149 Athene Global Funding
7 US532457DF26 Eli Lilly and Company
8 US532457DC94 Eli Lilly and Company
9 XS3045497347 Flutter Treasury DAC
10 XS3165250245 Anglian Water [Osprey] Financing PLC
11 AT0000A3NRE3 Erste Group Bank AG
12 US63743HFZ01 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
13 XS3166721913 Kreditanstalt für Wiederaufbau
14 DE000CZ457A0 Commerzbank AG Deutschland
15 US532457DG09 Eli Lilly and Company
16 US532457DD77 Eli Lilly and Company
17 US459056RA75 International Bank for Reconstruction and Development
18 US58013MGC29 McDonald's Corp.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.08.2025
Aktien
1 CA9411883023 Water Ways Technologies Inc.
Anleihen
1 US161175CT95 Charter Communications Operating LLC
2 US161175CS13 Charter Communications Operating LLC
3 US278865BS86 Ecolab Inc.
4 US532457DE50 Eli Lilly and Company
5 DE000A4EFPS1 TRATON Finance Luxembourg S.A.
6 XS3163476149 Athene Global Funding
7 US532457DF26 Eli Lilly and Company
8 US532457DC94 Eli Lilly and Company
9 XS3045497347 Flutter Treasury DAC
10 XS3165250245 Anglian Water [Osprey] Financing PLC
11 AT0000A3NRE3 Erste Group Bank AG
12 US63743HFZ01 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
13 XS3166721913 Kreditanstalt für Wiederaufbau
14 DE000CZ457A0 Commerzbank AG Deutschland
15 US532457DG09 Eli Lilly and Company
16 US532457DD77 Eli Lilly and Company
17 US459056RA75 International Bank for Reconstruction and Development
18 US58013MGC29 McDonald's Corp.
© 2025 Xetra Newsboard