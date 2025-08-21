© Foto: Jeff Chiu - APMeta stoppt überraschend seine KI-Einstellungen und sorgt damit für Spekulationen, ob es sich um einen Strategiewechsel oder nur um eine kurze Pause handelt.Meta Platforms zieht überraschend die Bremse bei seiner aggressiven Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz. Nach monatelanger Jagd auf hochkarätige KI-Talente hat das Unternehmen laut Wall Street Journal vergangene Woche einen Einstellungsstopp verhängt. Die Entscheidung fällt mitten in eine Phase wachsender Skepsis über die Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit der milliardenschweren Investitionen im KI-Sektor. Meta ordnet seine KI-Offensive neu Meta bestätigte die Maßnahme am Donnerstag. Ein Sprecher erklärte gegenüber CNBC, der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE