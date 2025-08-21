Nach gescheiterten Übernahmegesprächen mit Private Equity und heftigen Gewinnwarnungen wurde die Aktie des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer auf ein neues Mehrjahrestief durchgereicht. Der Kurssturz beim MDAX-Wert hat nun den aktivistischen Investor Active Ownership Capital (AOC) auf den Plan gerufen.Der Investor mit Sitz in Luxemburg kontrolliert direkt 5,31 Prozent der Stimmrechte sowie weitere 1,88 Prozent indirekt. Das geht aus Stimmrechtsmitteilungen hervor, die am Mittwoch nach Xetra-Börsenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
