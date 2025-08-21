FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte auch am Donnerstag mit einem voraussichtlich kaum veränderten Auftakt keinen besonders klaren Trend erkennen lassen. Anleger warten auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart einen Zuwachs von 0,04 Prozent auf 24.286 Punkte. Die technische Hürde bei etwa 24.500 Punkten besteht fort. Das Rekordhoch steht bei 24.639 Punkten und datiert von Mitte Juli.

"Der Dax bleibt im Abwarte-Modus", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. In Jackson Hole erhofften sich viele Anleger von Fed-Chef Jerome Powell konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September, so Altmann. Die Rede steht am Freitag auf dem Plan.

Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird unverändert erwartet. In den USA hatten Technologiewerte tags zuvor ihre Korrektur zwar ausgeweitet, der Nasdaq 100 dämmte seine Verluste aber im Verlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

Am deutschen Markt sackten CTS Eventim im vorbörslichen Tradegate-Handel um gut 10 Prozent ab. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter hatte im zweiten Quartal überraschend einen Gewinneinbruch erlitten. Ein Börsianer bewertete die Ergebnisse als insgesamt sehr schwach. Das Unternehmen sprach von einer "herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung", bestätigte aber die Jahresziele.

Beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ist nach den jüngsten Turbulenzen mit der luxemburgischen Active Ownership ein aktivistischer Investor groß eingestiegen. Zuletzt hatte Gerresheimer mitgeteilt, sein Formglasgeschäft separieren und anschließend verkaufen zu wollen. Die Entscheidung folgte auf das Ende von Übernahmegesprächen mit Finanzinvestoren. Die 2025 sehr schwachen Aktien mit einem Minus von 38 Prozent legten am Donnerstag auf Tradegate um 1,6 Prozent zum Xetra-Schluss zu./ajx/jha/

DE0005470306, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, US6311011026, DE000A0C4CA0, DE000A0LD6E6