|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Futu Holdings: Kurssprung nach den Quartalsergebnissen
|Futu Holdings überzeugt erneut mit starken Quartalszahlen und relativer Stärke im Marktumfeld. Ist das der Start in eine neue Aufwärtswelle Den vollständigen Artikel lesen ...
|07:54
|Futu stock price target raised to $200 from $185 at JPMorgan on earnings growth
|Mi
|Futu Holdings: Zahlen stark - Aktie schwach
|Der chinesische Handelsplattform-Anbieter Futu Holdings hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn stiegen kräftig...
|Mi
|Futu Holdings Ltd - 6-K, Report of foreign issuer
|Mi
|Moomoo's Parent Company Futu Releases Q2 2025 Results: Net Income up 105% YoY to US$339 Million
