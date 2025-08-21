DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RKP OV.FIN.16(A) 17/UND. XS1567389728 BAW/UFN
RKI OVERS.FIN. 17/UND. XS1635996603 BAW/UFN
RKPF 2019 E 19/UND. FLR XS2079096884 BAW/UFN
RKPF 19 (A) 20/25 XS2223762209 BAW/UFN
RKPF 20 (A) 21/26 XS2356173406 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RKP OV.FIN.16(A) 17/UND. XS1567389728 BAW/UFN
RKI OVERS.FIN. 17/UND. XS1635996603 BAW/UFN
RKPF 2019 E 19/UND. FLR XS2079096884 BAW/UFN
RKPF 19 (A) 20/25 XS2223762209 BAW/UFN
RKPF 20 (A) 21/26 XS2356173406 BAW/UFN
© 2025 Xetra Newsboard