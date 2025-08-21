© Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmnPalantir hat binnen sechs Tagen 73 Milliarden US-Dollar Börsenwert verloren. Während Anleger zittern, feiern Short-Seller Gewinne von 1,6 Milliarden US-Dollar - der härteste Absturz seit April 2024.Palantir hat in nur sechs Handelstagen rund 73 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren. Der Einbruch - die längste Verlustserie seit April 2024 - drückte die Aktie um mehr als 17 Prozent unter ihr Rekordhoch vom 12. August und bescherte Leerverkäufern Gewinne von über 1,6 Milliarden US-Dollar. Diese Einnahmen gleichen jedoch nur einen Teil der 4,5 Milliarden US-Dollar an Verlusten aus, die Shortseller in diesem Jahr bislang erlitten haben. Am 20. August rutschte die Aktie nach weiteren …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE