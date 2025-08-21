Die Vonovia Aktie bleibt im Fokus der Anleger. Frischen Rückenwind gibt es heute von der Analystenseite. Goldman Sachs stuft die größte deutsche Wohnimmobiliengesellschaft weiterhin mit "Buy" ein und sieht trotz leichter Kurszielsenkung erhebliches Aufwärtspotenzial. Hochspannung verspricht das Chartbild der Vonovia Aktie.Die US-Investmentbank hat das Vonovia-Kursziel zwar von 42,90 auf 42,30 Euro leicht reduziert, hält jedoch an der positiven Einstufung fest. Analyst Jonathan Kownator nahm im Zuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär