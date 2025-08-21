Beitrag von Robus Capital:

- Defensive Positionierung des Robus Value Bond Fund in turbulenten Märkten

- Discount-Preise bei erstrangig besicherten Anleihen reduzieren Risiken und steigern Renditen mit hohen Kupons

- Verbesserte Rahmenbedingungen des Robus Value-Ansatzes zahlen sich aus

Die hohe Volatilität an den Anleihemärkten in Europa und Asien Ende Juli ist laut der Experten von Robus Capital vor allem auf die geldpolitischen Entscheidungen angesichts der drohenden Handelskonflikte zurückzuführen. Während Fed-Chef Powell angesichts eines starken US-Markts auf Geduld setzte, deutete EZB-Präsidentin Lagarde im Juni an, dass die unveränderten Zinsen den Tiefpunkt des Zinszyklus markieren könnten. Diese Signale sorgten für Aufwärtsdruck auf die globalen Renditen.

"In einem Umfeld, in dem die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben könnten, ...

