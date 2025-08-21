© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaTrump behauptet auf X, dass er künftig alle Windkraft- und Solarprojekte stoppen wolle. Daraufhin geben die Aktien von US-Unternehmen mit Engagement im Bereich erneuerbare Energien leicht nach. Die Hintergründe.Obwohl in mehreren Regionen der USA die Stromnachfrage schneller wächst als das Angebot, hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, seine Regierung werde keine neuen Wind- oder Solarprojekte mehr genehmigen. Auf Truth Social schrieb Trump: "Wir werden keine Wind- oder Solarprojekte genehmigen, die unsere landwirtschaftlichen Betriebe zerstören." Und weiter: "Die Tage der Dummheit sind in den USA vorbei!!!". Die Ankündigung folgt auf verschärfte Bundesvorgaben. Bereits im Vormonat …Den vollständigen Artikel lesen ...
