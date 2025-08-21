Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhalten. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.08.2025, 09:05, Europa/Berlin Aktuell werden rund 4,4 Prozent des Gesamtergieverbrauchs in den USA von den Rechenzentren verbraucht. Im Jahr 2017, als diese Entwicklung begann, war es in etwa die Hälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital