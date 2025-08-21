Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Miata Metals Corp. und Fury Gold Mines Ltd., mit denen die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.08.2025, 09:40 Europa/Berlin Die Investmentbank UBS beispielsweise hat ihr Benchmark-Ziel für Gold erhöht. Die Bank geht nun bis Ende März 2026 von einem Preis von 3.600 US-Dollar (zuvor 3.500 US-Dollar) je Unze und ...

