Düsseldorf (ots/PRNewswire) -Vom 5. bis 9. September stellt Reolink auf der IFA 2025 in Berlin das neue KI-System ReoNeura (https://reolink.com/lp/reoneura/) und die neue 4K-Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion vor. Das Unternehmen begrüßt die Besucher zur Keynote am 5. September von 14:30 bis 15:00 Uhr in Halle 1.2 am Stand 131. Außerdem können Interessierte am Stand die neuen fortschrittlichen KI-Funktionen in immersiven Demo-Bereichen erkunden, die reale Situationen simulieren, und sich die umfassenden Features der neuesten Kamera genauer ansehen.Darüber hinaus präsentiert Reolink ausgewählte Top-Produkte sowohl für Verbraucher als auch für gewerbliche Zwecke und zeigt damit innovative Lösungen für jedes Sicherheitsszenario.KI-unterstützte Sicherheit für jede SituationAnfang Juli gab Reolink mit der Einführung der lokalen KI-Videosuche einen ersten Einblick in die kommenden KI-Funktionen. Damit können Nutzer Suchbegriffe in natürlicher Sprache wie "Mann in rotem Hemd" oder "weißer SUV" eingeben und so wichtige Ereignisse sofort in den Videoaufnahmen finden. Diese lokale, datenschutzkonforme Lösung ist nur ein Teil von ReoNeura.Auf der IFA 2025 stellt das Unternehmen sein KI-System offiziell vor. Es unterstützt eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen, von Perimeterschutz, über Videobeschreibungen bis hin zur Kundenstromanalyse. Das KI-System ermöglicht es reale Sicherheitsherausforderungen präzise und individuell zu bewältigen. Es ist darauf ausgelegt diese Situationen besser zu erkennen, zu analysieren und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse zu handeln.Neue 4K-Kamera mit Schwenk- & Neigefunktion und KI-VideosucheReolinks neueste Sicherheitskamera kombiniert 4K-Ultra-HD-Auflösung mit Schwenk- und Neigefunktionen und zeigt so klare Details aus jedem Winkel. Mit einer echten 360°-Abdeckung beseitigt sie tote Winkel und stellt sicher, dass kein wichtiger Moment unbemerkt bleibt. Ausgestattet mit der KI-Videosuchfunktion bietet die neue Kamera den Nutzern mehr Flexibilität und Kontrolle über ihre Sicherheit.Weitere Informationen zu Reolink auf der IFA 2025 finden Sie auf der Reolink-Website. (https://reolink.com/reolink-at-ifa-2025/)Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com (https://reolink.com/de/).