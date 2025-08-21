Präzisionsbearbeitung ohne Verformungen durch Ätzverfahren mit feinerer Korngröße

NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) gibt die Einführung seiner vierten umweltfreundlichen "Eco-Product"-Serie bekannt. STA (Special Tension Annealing) ist eine Edelstahlbeschichtung, die Verformungen vermeidet und die Kristallkorngröße verfeinert, um eine hochauflösende Ätzung zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250820026899/de/

Conventional TA (Tension Annealing) finish has been highly evaluated as a stainless spring material with excellent flatness, low residual stress, and dimensional stability after processing. STA finish, which is a further evolution of this finish, minimizes residual stress and is optimized for etching processing.

Ein Problem beim Ätzverfahren, insbesondere beim Halbätzverfahren, ist das Verziehen des Federmaterials. Die STA-Beschichtung trägt zu einer geringeren Verformung bei und verbessert die Formstabilität erheblich.

Zudem haben wir aufgrund der Nachfrage nach glatteren geätzten Oberflächen eine feinere Kristallkorngröße erreicht. Dadurch eignet sich das Produkt selbst für hochpräzise Mikrofabrikationsanwendungen.

Diese Eigenschaften erlauben die Einsparung und Vereinfachung von Prozessen und sorgen so für eine verbesserte Energieeffizienz und geringere Umweltbelastung. Darüber hinaus bietet die erweiterte Flexibilität beim Produktdesign die Möglichkeit, Formen und Spezifikationen zu optimieren und verbessert so die Verarbeitungseffizienz und Ausbeute.

Dank dieser Eigenschaften wird unser Produkt in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter Smartphone-Komponenten, Metallmasken und Verpackungsträger.

Aus diesen Gründen haben wir die STA-Beschichtung als "Eco-Product" zertifiziert. Wir streben bis 2050 eine Netto-Null-Emission von CO2 an und engagieren uns für nachhaltige Herstellungsverfahren durch eine breite Verwendung umweltfreundlicher Materialien.

Das einzigartige Produkt ist Teil unseres 11. Managementplans "NIPPON KINZOKU 2030" und erfüllt mit "Near Net Performance" die Kundenanforderungen an den Werkstoff. Wir planen einen weiteren Ausbau des Vertriebs in Bereichen wie 5G-Kommunikation, mobile Geräte und halbleiterbasierte Produkte.

Eigenschaften

Das Material wird simultan wärmebehandelt und formkorrigiert, wodurch eine hervorragende Ebenheit erzielt wird. Die während der Verarbeitung auftretenden inneren Spannungen (Verformungen) werden auf ein Minimum reduziert. Dadurch eignet sich das Material ideal für Anwendungen, die eine hohe Verarbeitungsgenauigkeit erfordern. Optional erhältlich sind Produkte mit einer verfeinerten Korngröße, die eine glattere Ätzoberfläche ermöglicht.

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/08/Examples-of-Cross-Sectional-Photographs-after-Etching.png

Spezifikationen

1) Stahlsorte: SUS304, SUS301, SUS430 usw.

2) Stärke: 0,1 bis 0,5 mm

3) Breite: max. 600 mm

* Feinkörniges Material ist nur für SUS304 erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.nipponkinzoku.co.jp/assets/images/2025/08/New-Launch-of-STA-Finish-Stainless-Steel-for-High-Precision-Etching-as-an-Eco-Product.pdf

Über die NIPPON KINZOKU Group

Unsere Produkte werden in vielfältigen Bereichen eingesetzt von Präzisionsanwendungen bis hin zur Baubranche. https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250820026899/de/

Contacts:

Abteilung für Produktionsverfahren und Support

NIPPON KINZOKU CO., LTD.

E-Mail: sisaku-sc@nipponkinzoku.co.jp

https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry