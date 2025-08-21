Anzeige
Donnerstag, 21.08.2025
WKN: 547030 | ISIN: DE0005470306 | Ticker-Symbol: EVD
Xetra
21.08.25 | 10:04
81,50 Euro
-17,97 % -17,85
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
DJ MÄRKTE EUROPA/Warten auf Jackson Hole - CTS Eventim unter Druck

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte notiert der DAX wenig verändert bei 24.284 Punkten. Damit verharrt der Leitindex im Abwarte-Modus der vergangenen Tage. Seit Anfang dieser Woche liegt der Umsatz massiv unter dem durchschnittlichen Tagesumsatz.

Für Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, zeigt dies eine gewisse Unsicherheit über die zukünftige Richtung und eine Angst, sich jetzt auf der falschen Seite zu positionieren. Bisher lägen zwischen Wochenhoch und Wochentief lediglich 224 Punkte. Dies sei eine Spanne von weniger als 1 Prozent in drei Handelstagen. Das stehe für eine absolute Bewegungs- und Richtungslosigkeit beim deutschen Leitindex. Der Euro-Stoxx-50 notiert mit 5.466 Punkten 0,1 Prozent im Minus.

Im Fokus stehen vor allem Einkaufsmanager-Indizes (PMI). Erste Daten gab es bereits aus Japan, dort meldete S&P für August ein beschleunigtes Wachstum im privaten Sektor, mit der höchsten Produktionssteigerung seit sechs Monaten. Der Aufschwung sei breit abgestützt, da neben den Dienstleistungen auch die Industrieproduktion wieder zunehme.

In Europa liefern die vorläufigen PMI-Daten für August erste Hinweise, wie sich US-Zölle auf Aktivität und Preise auswirkten. Die europäischen PMIs sind in den vergangenen Monaten den anderen vorlaufenden Indikatoren etwas davongelaufen. Die Volkswirte der Commerzbank gehen davon aus, dass die PMIs enttäuschen, das heißt, dass sich die Zahlen wieder etwas mehr anderen Indikatoren angleichen, die eine langsamere Erholung anzeigen. Für den Euro dürfte dies angesichts der Aufmerksamkeit, die die PMIs üblicherweise erhalten, ein schlechtes Signal sein. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1630 Dollar wenig verändert.

Notenbanker und Ökonomen treffen am Berichtstag in Jackson Hole ein, wobei die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Freitag im Mittelpunkt steht. Hier erhoffen sich die Anleger Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Dabei geht es darum, ob aus seine Aussagen in Richtung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte per September zu interpretieren sind oder ob er sich alle Türen offen lässt. Gleichzeitig verschärft US-Präsident Donald Trump seine Angriffe auf die Fed und erwägt nach Medienberichten, Gouverneurin Lisa Cook zum Rücktritt zu drängen. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt vor diesem Hintergrund keinen Impuls.

Nach Zahlen bricht die Aktie von CTS Eventim um 16,6 Prozent ein. "CTS hat im zweiten Quartal überraschend deutlich an Momentum verloren", so ein Marktteilnehmer zu den Zahlen von CTS-Eventim. Im zweiten Quartal stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent, hier wurde deutlich mehr erwartet. Vor allem die Ertragsseite habe die Erwartungen klar verfehlt. Das bereinigte EBITDA ging um 8,9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro zurück, die Marge betrug 12,6 Prozent. Hier wurde deutlich mehr erwartet.

Positiv für Gerresheimer (+3,0%) wertet ein Marktteilnehmer, dass der als aktivistischer Investor geltende Active Ownership mit 5,31 Prozent direkt und über weitere 1,88 Prozent indirekt eingestiegen ist. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.466,31    -0,1%    -6,01   +12,0% 
Stoxx-50         4.613,22    -0,0%    -1,80    +6,7% 
DAX           24.283,89    +0,0%    6,92   +22,7% 
MDAX           30.613,04    -0,9%   -264,83   +21,1% 
TecDAX          3.758,14    +0,0%    1,46   +10,3% 
SDAX           17.012,21    -0,0%    -3,24   +25,1% 
CAC            7.961,10    -0,1%   -11,93    +8,1% 
SMI           12.245,47    -0,3%   -30,79    +5,3% 
ATX            4.795,75    -0,3%   -12,64   +32,4% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 18:15  % YTD 
EUR/USD           1,1630    -0,2%   1,1651   1,1660 +12,5% 
EUR/JPY           171,68    +0,0%   171,66   171,59  +5,6% 
EUR/CHF           0,9375    +0,1%   0,9367   0,9372  +0,2% 
EUR/GBP           0,8652    -0,1%   0,8660   0,8661  +4,3% 
USD/JPY           147,62    +0,2%   147,32   147,16  -6,1% 
GBP/USD           1,3442    -0,1%   1,3458   1,3461  +7,8% 
USD/CNY           7,1328    -0,0%   7,1348   7,1348  -1,0% 
USD/CNH           7,1825    +0,0%   7,1811   7,1810  -2,0% 
AUS/USD           0,6418    -0,2%   0,6433   0,6436  +4,3% 
Bitcoin/USD       113.734,80    -0,6% 114.391,10 113.869,70 +19,9% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,23    62,71    +0,8%    0,52 -13,4% 
Brent/ICE          67,30    66,84    +0,7%    0,46 -11,9% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.336,90   3.347,80    -0,3%   -10,90 +26,3% 
Silber            37,86    37,93    -0,2%    -0,06 +29,4% 
Platin          1.142,47   1.153,07    -0,9%   -10,60 +28,4% 
Kupfer            4,42     4,44    -0,4%    -0,02  +7,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 03:11 ET (07:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
