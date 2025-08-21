Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der heutige Tag startet mit der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes, so die Analysten der Helaba.Japan habe die Werte bereits gemeldet und im Vormittagsverlauf stünden die vorläufigen Indizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone auf dem Programm. Stimmungsumfragen unter den Finanzmarktteilnehmern wie ZEW und sentix würden schwach ausfallen und eine leicht negative Indikation liefern. Auch die Unternehmenslenker würden pessimistischer in die Zukunft legen. Vor allem die Zollvereinbarung zwischen den USA und der Eurozone werde vonseiten der Unternehmen und vor allem von der exportorientierten deutschen Wirtschaft kritisiert. Zudem gäbe es zum Teil schwache Konjunkturzahlen. Hervorzuheben seien die enttäuschenden Industrieaufträge und die Industrieproduktion. Vor diesem Hintergrund sollten Stimmungsrückgänge sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor nicht überraschen. Mithin lege die Indikation für das ifo Geschäftsklima Deutschland (Veröffentlichung nächste Woche Montag) negativ. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de