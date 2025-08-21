?? In dieser Folge Börse Baby checken wir die wichtigsten Börsen-Indikatoren: Buffett-Indikator auf Rekordniveau, Shiller-KGV im Extrembereich und ein IPO-Hype, der Erinnerungen an die Dotcom-Blase weckt. Euphorische Anleger, riskante Optionswetten und überhitzte Tech-Werte - wir erklären, warum viele Signale auf Korrektur oder sogar Bärenmarkt hindeuten. ?? Welche Warnzeichen solltest du jetzt ernst nehmen - ?? Wie kannst du dein Depot krisenfest machen - ?? Und warum ist Euphorie oft das gefährlichste Signal - Hör rein und finde heraus, ob wir am Ende eines Bullenzyklus stehen - oder ob es nur eine gesunde Pause am Aktienmarkt ist. aktien
© 2025 wallstreetONLINE TV