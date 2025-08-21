NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 42,90 auf 42,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator nahm am Mittwoch im Nachgang der jüngsten Quartalszahlen leichte Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Die Immobilienaktie hält er für sehr attraktiv bewertet./ag/gl

