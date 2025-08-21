München (ots) -DAS KANU DES MANITU rudert mitten ins Herz der Fans - und über die magische Mio-Grenze! Gerade mal sieben Tage hat es gedauert, bis die langerwartete Fortsetzung von Michael Bully Herbigs Kultklassiker "Der Schuh des Manitu" 1 Mio. Kinogäste erreicht hat. Mit viel Charme, Witz und der richtigen Prise Nostalgie hat die Kinokomödie einen fulminanten Kinostart hingelegt.Die gute Nachricht erreichte das Team um Michael Bully Herbig auf der letzten Station ihrer Kinotour. Im neuen Cinestar/IMAX Leipzig durften Bully, Rick Kavanian und Tutty Tran den millionsten Besucher begrüßen - inklusive feierlicher Übergabe des Bogey-Awards. Dieser Branchenpreis von THE SPOT media & film und Blickpunkt:Film wird überreicht, wenn ein Film mehr als 1 Mio. Besucher binnen zehn Tagen oder über 1.000 Besucher pro Startkopie am Startwochenende erreicht hat."Lachende Gesichter, pure Freude, große Herzen," beschreibt Bully die Stimmung während der Tour. Kein Wunder, denn DAS KANU DES MANITU umarmt sein Publikum und seine Figuren - so wie gute alte Freunde, die sich endlich wiedersehen. Augenzwinkernd, warmherzig und witzig erzählt der Film eine Abenteuergeschichte aus dem Wilden Westen, die von einer großen Liebe für das Kino getragen wird.DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin FilmBesetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.Regie: Michael Bully HerbigDrehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick KavanianProduzent: Michael Bully HerbigPressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich an unsereAgentur:JUST PUBLICITYRegine Baschny, Sabrina Wintersberger & Saskia WachTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6101131