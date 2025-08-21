Bielefeld (ots) -Die Ritex GmbH, Bielefelder Hersteller hochwertiger Kondome und Gleitmittel, erweitert seine nachhaltige Produktrange PRO NATURE um zwei weitere, innovative Produkte. Mit PRO NATURE Feeling wird die Kondom-Range durch ein extra dünnes Kondom abgerundet. Zudem wird das nachhaltige Sortiment nun um das wasserbasierte PRO NATURE Gel ergänzt.Bereits 2020 brachte Ritex die nachhaltige Kondomrange PRO NATURE auf den Markt und setzte damit ganz neue Meilensteine in der Kondomproduktion. Der Name ist nämlich Programm. Mit der Erweiterung der Produktrange unterstreicht Ritex seinen ökologischen und nachhaltigen Anspruch einmal mehr."Nachhaltigkeit ist für Ritex kein Trend, sondern eine Verantwortung.", sagt Geschäftsführer Robert Richter. "Mit den neuen Produkten bieten wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern noch mehr Auswahl für ein bewusst nachhaltiges Liebesleben - ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Gefühl.", ergänzt Vertriebsleiter Marco Gehlken.Ritex ist das europaweit erste Unternehmen, welches Kondome aus FSC®-zertifiziertem Naturkautschuklatex (Lizenzcode FSC® C152781) herstellt, was bedeutet, dass der Rohstoff sozial fair und ökologisch nachhaltig gewonnen wird.Bei der Produktion greift der deutsche Hersteller auf eine vegane Rezeptur zurück. Bei der Kondomherstellung wird auf Kasein, ein tierisches Milchprotein, verzichtet und stattdessen eine pflanzliche Alternative verwendet. Dadurch dürfen Ritex PRO NATURE Kondome das Vegan-Label der Vegan Society tragen.Das neue PRO NATURE Gel besteht aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen und ist mit dem Dermatest Siegel "Natürlich" ausgezeichnet. Das Gleitgel ist ebenfalls vegan und beinhaltet keine Konservierungsstoffe.Auch bei der Verpackung achtet der deutsche Kondomhersteller auf Nachhaltigkeit. So wird für die Kartonage der PRO NATURE Kondome 100% Karton aus Recyclingmaterial eingesetzt. Die Tube des neuen PRO NATURE Gleitgels ist zu 99% recyclebar.Bei Ritex schreibt man Ressourcenschonung generell groß: so bezieht man seinen Strom von EKOenergy, da dieser Strom nicht nur CO2-neutral erzeugt, sondern zusätzlich darauf geachtet wird, dass durch die Stromerzeugung nicht in besonders schützenswerte Ökosysteme eingegriffen wird. Neuerdings schmückt das Dach der Produktionsstätte in Bielefeld Hillegossen eine 1.500 Quadratmeter große Solaranlage. Beim Erdgas geht das Unternehmen ebenfalls fortschrittlich voran: Eine Kompensation des CO2-Ausstoßes wird über Zertifikate nach dem ÖkoPLUS Standard vorgenommen. In der Produktion wird zudem mit effektiven Wärme-Rückgewinnungs-Systemen gearbeitet.Alle neuen Produkte sind ab sofort im Handel sowie im Ritex-Onlineshop erhältlich.Mehr Informationen zu Ritex PRO NATURE finden Sie hier: https://www.ritex.de/pronaturePressekontakt:Ritex GmbHNatalie FiedelGustav-Winkler-Straße 5033699 BielefeldTelefon 0521-92464-85E-Mail: presse@ritex.dewww.ritex.deOriginal-Content von: Ritex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24487/6101130