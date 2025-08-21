Enterprise-SaaS-Expertin übernimmt die Leitung des globalen Vertriebs sowie der Markteinführungsaktivitäten, während Aspect seine Expansion im Bereich Workforce-Optimization und -Intelligence vorantreibt

Aspect, ein führender Anbieter im Bereich Workforce-Optimization und -Intelligence, hat Elizabeth Del Ferro zur Leiterin für Unternehmenswachstum (CGO) ernannt. In dieser Funktion übernimmt sie die Verantwortung für den globalen Vertrieb, die Markterschließung sowie den Bereich Customer Success Services und treibt damit die Mission von Aspect voran, komplexe Frontline-Teams mit intuitiver und intelligenter Technologie zu stärken. Außerdem wird sie die internationale Wachstumsstrategie des Unternehmens in den Bereichen Märkte, Vertriebskanäle und Kundensegmente neu ausrichten, zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen sowie die weltweite Präsenz von Aspect weiter ausbauen.

Del Ferro verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Enterprise-Software und SaaS, darunter Führungspositionen im Umsatz- und Wachstumsmanagement bei Oracle, Genpact sowie ServiceNow und Duck Creek, wo sie eine Hauptfunktion bei den Markterschließungsaktivitäten in der IPO-Phase spielte. Sie ist bekannt dafür, leistungsstarke Teams erfolgreich zu skalieren, operative Exzellenz zu stärken und Markterschließungsstrategien konsequent auf messbare Geschäftsergebnisse auszurichten.

"Elizabeth bringt genau die Tiefe für die Umsetzung sowie die Führungsdisziplin mit, die wir benötigen, während wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, besonders wirkungsvolle Maßnahmen in unserem Kernmarkt zu beschleunigen", sagte Darryl Kelly, Geschäftsführer von Aspect. "Ihr Fokus auf skalierbare Systeme, Kundenergebnisse sowie Vertriebsergebnisse wird entscheidend sein, während wir unsere Strategie für Workforce-Optimization und -Intelligence vorantreiben."

"Aspect stellt sich einigen der wichtigsten Herausforderungen, um Arbeitskräfte optimal an die Nachfrage anzupassen sowie gleichzeitig das Erlebnis der Mitarbeitenden in der sich wandelnden Multi-Channel-Workforce zu verbessern", sagte Del Ferro. "Deshalb erweitern wir unsere Unternehmenspräsenz, um unsere branchenführenden Lösungen auch in andere Märkte, die vor ähnlichen Herausforderungen bei der Workforce-Optimization und -Intelligence stehen, zu bringen. Das Marktpotenzial ist enorm, und ich freue mich darauf, Aspect dabei zu unterstützen, diese Chancen zu nutzen."

Die Ernennung von Del Ferro bekräftigt Aspects Einsatz für konsequente Umsetzung und nachhaltiges Wachstum. Durch fortlaufende Investitionen in die Plattform, die Markterschließungsfähigkeiten sowie das Kundenerlebnis legt Aspect das Fundament, um die nächste Generation intelligenter Workforce-Lösungen anzuführen.

Informationen zu Aspect

Aspect widmet sich der Entwicklung intuitiver Technologien für eine effektivere und engagiertere Belegschaft. Unterstützt von der Muttergesellschaft Alvaria Inc., die auf über 50 Jahre Führungsstärke im Bereich Workforce-Management-Technologie zurückblickt, ist Aspect ein vertrauenswürdiger Partner für große globale Unternehmen in Schlüsselbranchen wie Finanzdienstleistungen, Luftfahrt, Automotive, Versicherungen, Einzelhandel, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen. Aspect Workforce ist eine WEM-Lösung, die entwickelt wurde, um große Teams sicher zu managen sowie alle Beschäftigten zu stärken. Die Plattform vereinfacht die Einsatzplanung, verbessert die Prognosen, überwacht die Leistung, fördert das Wachstum der Teams und maximiert den ROI für Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aspect.com.?

