EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Offizieller Reisepartner und Top-Sponsor: HomeToGo reist mit dem 1. FC Union Berlin in die nächste Saison und bringt die Stadionnächte by HomeToGo zurück



21.08.2025 / 10:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Offizieller Reisepartner und Top-Sponsor: HomeToGo reist mit dem 1. FC Union Berlin in die nächste Saison und bringt die Stadionnächte by HomeToGo zurück Berlin, 21. August 2025 - HomeToGo, der Online-Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, bleibt auch in der Bundesliga-Saison 2025/2026 als Offizieller Reisepartner und Top-Sponsor ein starker und vertrauensvoller Partner des 1. FC Union Berlin. Als Offizieller Reisepartner begleitet HomeToGo nicht nur die Mannschaft auf ihrem Weg, sondern auch die Fans zu unvergesslichen Fußballmomenten. Denn genauso wie die Fans des 1. FC Union Berlin eine Heimat im Stadion An der Alten Försterei haben, finden Sie ein Zuhause im Urlaub und bei den Auswärtsspielen bei HomeToGo. Denn mit der größten Auswahl an Ferienunterkünften weltweit bietet HomeToGo natürlich auch den Zugang zur perfekten Ferienwohnung in allen Städten, in denen Union seine Spiele bestreitet. So kann die Auswärtsfahrt ganz einfach mit einem Städtetrip oder Kurzurlaub verbunden werden. Rückkehr der exklusiven Stadionnächte by HomeToGo

Aufgrund der riesigen Nachfrage werden zudem die beliebten Stadionnächte by HomeToGo in der neuen Saison gleich mehrfach zurückkehren. Die Stadionnächte by HomeToGo sind einmalig in der Fußball-Bundesliga. Zum ersten Mal wurde diese ganz besondere Unterkunft direkt im Stadion An der Alten Försterei im Mai 2025 geöffnet. Diese Nächte im Stadion An der Alten Försterei bleiben exklusiv und unbezahlbar - unvergessliche Erlebnisse, die Fans auf einzigartige Weise mit ihrem Verein verbinden. Die Teilnahme wird über verschiedene Aktionen ermöglicht, sodass mehrere Fans die Chance bekommen werden, einmal im Stadion zu übernachten und diese magischen Momente live zu erleben. Dr. Patrick Andrae, CEO und Mitgründer von HomeToGo: "Wir bei HomeToGo schätzen die Zusammenarbeit mit dem 1. FC Union Berlin sehr, da wir dieselben Werte teilen: die Leidenschaft, Menschen zusammenzubringen, um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Wir sind stolz, auch in der bevorstehenden Saison als Offizieller Reisepartner und Top-Sponsor an der Seite der Unioner zu agieren und mit den Stadionnächten by HomeToGo für die Fans etwas ganz Besonderes und Einmaliges zurückzubringen. Wir freuen uns darauf, Union und seine Fans auf dieser Reise zu begleiten und tolle Momente im Stadion zu erleben und erlebbar zu machen." Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung des 1. FC Union Berlin: "HomeToGo ist ein Partner, der unsere Fans und ihre Leidenschaft versteht und mit dem wir weitere spannende Erlebnisse schaffen werden. Die Rückkehr der Stadionnächte ist ein Highlight für alle Unioner, und wir freuen uns sehr, diese besonderen Momente - ob Übernachtung im Stadion oder die Reise zum Auswärtsspiel - gemeinsam mit HomeToGo zu gestalten." Dranbleiben lohnt sich

Um keine Gelegenheit zu verpassen, sollten alle die Social-Media-Kanäle von HomeToGo und Union aufmerksam verfolgen. Dort werden regelmäßig Informationen zu den Stadionnächten by HomeToGo und weiteren Aktionen geteilt. HomeToGo ist unter @hometogo und Union Berlin unter @1.fcunion auf Instagram zu finden. Weitere Details zum Bewerbungsprozess und den konkreten Daten werden demnächst dort veröffentlicht. Unter diesem Link steht Bildmaterial zur redaktionellen Nutzung zum Download zur Verfügung.

Über die HomeToGo Gruppe HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist Offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, ist der weltweit führende Anbieter für Software- und Service-Lösungen für die Ferienhausvermietung. HomeToGo_PRO ist die Lösung für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause.

Über den 1. FC Union Berlin Die Initialzündung für Fußball in Köpenick erfolgte im Frühjahr 1906 mit der Gründung des SV Olympia im Ortsteil Oberschöneweide. Aus diesem ging nach einigen Umwandlungen und Umbenennungen am 20. Januar 1966 der 1. FC Union Berlin e.V. hervor. Mit über 70.000 Mitgliedern und rund 470.000 Zuschauern pro Spielzeit im heimischen Stadion An der Alten Försterei zählt der 1. FC Union Berlin zu den größten und bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands. Mit seiner Profimannschaft der Männer ist Union einer von 36 Lizenznehmern der DFL (Deutsche Fußball Liga) und seit 2019 Teil der Bundesliga, der höchsten Spielklasse im deutschen Profifußball. In der Saison 2023/24 nahm der Verein erstmals in seiner Geschichte an der UEFA Champions League, dem wichtigsten Clubwettbewerb im europäischen Fußball, teil. Der Profimannschaft der Frauen gelang im Sommer 2025 erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die Bundesliga. In die Saison 25/26 startet Union somit mit zwei Teams in der Bundesliga. Die Eisernen tragen die Heimspiele ihrer Profimannschaften im Stadion An der Alten Försterei aus, das seit 1920 als Spielstätte des Klubs fungiert, aktuell 22.012 Zuschauern Platz bietet und in den kommenden Jahren auf eine Kapazität von mehr als 40.000 Plätzen ausgebaut werden wird. Ansprechpartner für Medien

Jonas Upmann

+49 176 843 34339

press@hometogo.com



21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

