Wedbush-Staranalyst Dan Ives spricht vom "1996-Moment": Für ihn steht die AI-Revolution erst am Anfang einer langen Tech-Hausse. Während die Märkte nach den Rücksetzern der letzten Tage nervös auf jedes Anzeichen von Schwäche reagieren, ordnet Wedbush-Analyst Dan Ives das Bild klarer ein. Für ihn handelt es sich nicht um das Ende der Rallye, sondern um eine "kleine Unebenheit" in einem viel größeren Bullenmarkt, der nach seiner Einschätzung gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
