FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar unter dem Strich kaum bewegt. Nachdem die Gemeinschaftswährung zunächst auf ein Tagestief bei 1,1625 Dollar abgerutscht war, wurde sie von insgesamt besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich gestützt. Zuletzt notierte der Euro bei 1,1658 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Mittwochabend.

In Frankreich und in Deutschland hat sich die Unternehmensstimmung im August überraschend aufgehellt. Mit Blick auf die Entwicklung hierzulande sprach Volkswirt Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg gleichwohl von einem ambivalenten Signal für die deutsche Wirtschaft im Hochsommer. Einerseits nehme die Industrie den zwiespältigen Zolldeal mit den USA doch erst mal verhalten positiv auf. Getreu dem Motto: Nicht wirklich gut, aber das Damoklesschwert einer weiteren Eskalation ist erst mal weg, was die Planbarkeit verbessere. Andererseits habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor nach zuvor zwei Anstiegen in Folge wieder eingetrübt. "Eine echte Aufbruchstimmung kommt so bis auf Weiteres nicht zustande", resümierte der Experte.

Ansonsten warten Anleger auf Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg sowie auf neue geldpolitische Signale vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Marktteilnehmer erhofften sich Informationen darüber, wie es mit den Leitzinsen in den großen Volkswirtschaften weitergeht, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen. Eine Zinssenkung vonseiten der US-Notenbank Fed im September werde am Markt mehrheitlich erwartet. Die Frage sei nun, ob Fed-Chef Jerome Powell bei seiner Rede am Freitag auch entsprechende Signale aussendet./la/jsl/stk