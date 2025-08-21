© Foto: Britta Pedersen - dpa-ZentralbildDer Konzert- und Ticketanbieter CTS Eventim hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Die Aktie bricht daraufhin ein und gibt sämtliche Jahresgewinne wieder ab.Zwar konnte der MDAX-Konzern seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,3 Prozent auf 795,6 Millionen Euro steigern, doch der Gewinn brach deutlich ein. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) sank um fast 9 Prozent auf 100,2 Millionen Euro - und lag damit rund 23 Prozent unter den Marktschätzungen. Anleger reagierten am Donnerstag panisch und warfen die Papiere massenhaft auf den Markt. Am Vormittag notiert die Aktie fast 20 Prozent im Minus auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2024. Besonders …Den vollständigen Artikel lesen ...
