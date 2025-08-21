Die Aktie von NexMetals Mining hat nach einer Korrekturphase offenbar ihren Boden gefunden und bewegt sich seitwärts. Aktuell notiert sie bei 7,40 CA$. Jetzt legt der Rohstoff-Explorer die Ergebnisse seines beschleunigten Bohrprogramms in der Selkirk-Mine in Botswana vor. Können diese Investoren überzeugen und den Aktienkurs beflügeln? Explorationsinstrument bewährt sich Der kanadische Rohstoff-Explorer NexMetals Mining meldet den erfolgreichen Abschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
