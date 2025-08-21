

EQS-Media / 21.08.2025 / 11:08 CET/CEST

Potsdam, 21. August 2025 - Wachstumsfinanzierung mittels digitalem Genussschein



LEEF emittiert auf Inhaber lautende Genusscheine bis zu einem Gesamtvolumen von 700k€. Es handelt sich um ein tokenisiertes elektronisches Wertpapier. Das Wertpapier mit einer Laufzeit von gut fünf Jahren ist vom Anleger erstmals zum 31.12.2030 und von der Emittentin erstmals zum 31.12.2032 kündbar.



Neben einem endfälligen Sockelzins von 8% wird ein gewinnabhängiger Bonuszins und ein Kündigungsbonus gezahlt. Für den Fall eines Exits ist ein Exitbonus vereinbart. Das Basisinformationsblatt mit allen Details und Beispielrechnungen liegt auf der Internetseite der LEEF-Gruppe .



Zu erwerben ist das Wertpapier ab dem 26.08.2025 direkt auf der Funding-Seite bei OneCrowd . Mit dem heutigen Tag beginnt die Prelaunch-Phase. bis zum 09.09.2026 erhalten Käufer einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% auf das Investment. Das digitale Wertpapier kann in viele bereits bestehende Wallets (ERC-20-Wallets) gebucht werden oder direkt über eine kostenfreie Wallet beim Partner CASHLINK zur Verfügung gestellt werden. So ist ein Investment ohne technische Hürden sichergestellt.



Mit dem neuen Produkt (WKN A41FVW, ISIN DE000A41FVW8) soll die Finanzierung des weiteren Wachstums vorangetrieben werden. Die Mittel werden in drei Bereiche investiert, die besonders durch den Merger mit der ehemaligen wisefood GmbH in Zusammenhang stehen. Das sind insbesondere Investitionen in Warenbestände zur Bestandssicherung, personelle Verstärkungen im E-Commerce und im Supply-Chain-Management sowie adäquate Marketingmaßnahmen.



Die Emission dieses Wertpapiers erfolgt im Zuge der aktuellen Finanzierungsrunde, die seit Mai 2025 bereits knapp 500k€ in Form von Eigenkapital auf Ebene der Muttergesellschaft und revolvierende Gesellschafterdarlehen für Warenbeschaffungen eingeworben hat. Insgesamt soll diese Finanzierungsrunde den Merger zwischen der Leef Blattwerk GmbH und der wisefood GmbH dienen, sowie die Stärkung des Unternehmens in seiner neuen Ausgestaltung unterstützen.



Das "neue" LEEF - ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen



LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, Becher und weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , OTTO, eBay und anderen Plattformen bis hin zu Paletten- und Containerlieferungen.



Mit internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen ist LEEF weltweit führend und setzt neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz. Die unter beiden Marken erhältlichen Palmblatt-Produkte bestehen aus einem nativ klimaneutralen Material, das unter Nachhaltigkeitsaspekten neue Standards setzt.



Wir stehen für Interviews zur Verfügung. Für Bildmaterial, Hintergründe und weitere Informationen besuchen Sie das LEEF Presskit , das Wisefood Presskit , oder kontaktieren Sie:

LEEF Blattwerk GmbH | Diana Hagenberg | diana@leef.bio | +49 331 2361780 | www.leef.bio







Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Leef Blattwerk GmbH

Schlagwort(e): Unternehmen



21.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

