Berlin (ots) -Vor 40 Jahren gewann Boris Becker mit 17 Jahren erstmals Wimbledon, das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Bis heute ist er der jüngste Sieger in der Geschichte der All England Championships, die er insgesamt dreimal gewann. Sein Erfolg machte Tennis in Deutschland populär und ihn zu einer weltweiten Sport-Legende. Am Montagabend, 25. August 2025, erhält Boris Becker dafür den SPORT BILD-Award 2025, der ihm von seinem Freund und Fußballtrainer-Ikone Jürgen Klopp beim SPORT BILD-Award persönlich überreicht wird.Mit dem SPORT BILD-Award zeichnet Europas führendes Sportmagazin zum 23. Mal herausragende Leistungen im Sport aus. Die Verleihung findet in den sieben Kategorien Legende, Aufsteiger des Jahres, Moment des Jahres, Mannschaft des Jahres, Trainer des Jahres, Paralympics sowie TV-Award in der Hamburger Fischauktionshalle statt. Durch die Verleihung führen TV-Moderatorin Andrea Kaiser und Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der BILD-Gruppe und WELT.Erwartet werden neben den Preisträgerinnen und Preisträgern rund 800 Gäste aus der Sportszene, darunter u. a. Andreas Rettig (DFB-Geschäftsführer Sport), Borussia Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke, Leverkusen-Boss Fernando Carro, Markus Krösche (Sport-Vorstand Eintracht Frankfurt), Markus Aretz (Geschäftsführer Borussia Mönchengladbach), Klaus Allofs (Vorstand Fortuna Düsseldorf), Trainer-Legende Friedhelm Funkel, FC St. Pauli-Präsident Oke Göttlich, Laura Ludwig (HSV-Vizepräsidentin), Stefan Kuntz (Sportvorstand HSV), Horst Heldt (Geschäftsführer 1. FC Union Berlin), VfB Stuttgart-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, Hamburgs Innensenator Andy Grote, die TV-Experten Sami Khedira und René Adler, Johannes Bitter (Sportvorstand Handball Sport Verein Hamburg), Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte, Torwart-Legende Roman Weidenfeller, Handballer Silvio Heinevetter, die Moderatorinnen Anna Kraft, Lea Wagner, Monica Lierhaus und Jana Wosnitza, die Moderatoren Gerhard Delling und Riccardo Basile, Harold Kreis (Cheftrainer Deutscher Eishockey-Bund), Comedian Matze Knop, Karla Borger (Beachvolleyballerin), Magdalena Brzeska (ehem. Rhythmische Sportgymnastin), Mario Gomez (Red Bull Soccer), die Fußball-Experten Reiner Calmund und Jörg Wontorra, Lars Ricken (Geschäftsführer Sport Borussia Dortmund), Sebastian Kehl (Sportdirektor Borussia Dortmund), die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Profiboxer Nelvie Tiafack.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54937/6101279