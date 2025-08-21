© Foto: Dall-EAlibaba-Partner Banma Network plant einen Börsengang in Hongkong, um sich unabhängiger aufzustellen und den Milliardenmarkt für smarte Autos zu erobern.Das von der Alibaba Group unterstützte Technologieunternehmen Banma Network Technology bereitet sich auf eine eigenständige Notierung an der Hongkonger Börse vor. Das geht aus einer am Donnerstag eingereichten Mitteilung hervor. Banma, 2015 gegründet und mit Hauptsitz in Shanghai, gilt als einer der führenden Anbieter intelligenter Cockpit- und Softwarelösungen für smarte Fahrzeuge. Das Unternehmen entwickelt Plattformen, die künstliche Intelligenz und Konnektivität im Fahrzeug vereinen - ein strategischer Wachstumsmarkt, in dem sich sowohl …Den vollständigen Artikel lesen ...
