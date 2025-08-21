Ein Paketzusteller verklagte eine Hundebesitzerin in Ansbach auf mindestens 500 Euro Schmerzensgeld wegen Tierhalterhaftung nach einem Chihuahua-Biss. Die Parteien widersprachen sich über den Hergang; das Gericht vermittelte später einen Vergleich. Auch die kleinste Hunderasse kann zubeißen: Ein Paketzusteller eines überörtlichen Zustellunternehmens erhob Klage beim Amtsgericht (AG) Ansbach gegen eine in Ansbach ansässige Hundebesitzerin auf Zahlung von Schmerzensgeld aus Tierhalterhaftung in Höhe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact