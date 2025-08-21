LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat im August den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Punkte auf 53,0 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen leichten Anstieg auf 51,6 Punkte erwartet.

Der Indikator signalisiert einen deutlicheren Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität, da er über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Gestützt wurde der Indikator durch den wichtigen Dienstleistungssektor. Der Wert stieg um 1,8 Punkte auf 53,6 Punkte. In der Industrie trübte sich der Indikator hingegen deutlich ein. Er sank um 0,7 Punkte auf 47,3 Punkte. Das Wirtschaftswachstum habe sich nach einem schwachen Frühjahr im Sommer beschleunigt, kommentierte Chris Williams, Chefvolkswirt bei S&P Global Market Intelligence. /jsl/la/stk