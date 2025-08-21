Erst Amdeus Fire, dann Hellofresh, und jetzt Gerresheimer: Der aktivistische Investor Active Ownership aus Luxemburg ist beim Spezialverpackungshersteller Gerresheimer eingestiegen. Was bedeutet das für die gebeutelte Aktie?Mehr als die Hälfte ihres Wertes hat die Gerresheimer-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten verloren. Der Düsseldorfer Konzern hatte wegen schwacher Geschäftsentwicklung mehrfach die Jahresziele und mittelfristigen Prognosen nach unten revidiert. Gleichzeitig wurde die Dividende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag